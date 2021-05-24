Власти ЯНАО заявили, что юридические проблемы осложняют подъем судов

ТАСС, 24 мая. Нормы действующего законодательства осложняют ситуацию с подъемом судов, затонувших в водоемах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и наносящих ущерб экосистеме рек, впадающих в Карское море. По закону, делать это могут только собственники судов, сообщил первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Гаврилюк.

"На сегодняшний день, на наш взгляд, проблема больше юридического характера. Поднимать затонувшие суда должны их собственники. Если собственника нет, то физически это все сегодня стоит на месте", - сказал он в понедельник на XII Международном форуме "Экология" в Москве.

Он отметил, что региональные власти не имеют возможности контролировать работы по подъему судов и осуществлять их финансирование. "По нашим оценкам, подъем одного судна и удаление - стоимость от 10 млн рублей и выше. При таких финансовых затратах это миллиарды и миллиарды рублей", - добавил он.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что власти автономного округа уже разработали проекты по подъему около 100 затонувших судов в большинстве районов ЯНАО и предложили варианты их утилизации. Работы финансировались из регионального бюджета, хотя все суда расположены на судоходных реках. В Ямало-Ненецком автономном округе находится около 270 затонувших и брошенных судов.