Выпуск сказов Бажова на китайском языке перенесут на 2022 год из-за поиска переводчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Сказы уральского писателя Павла Бажова переведут на китайский язык в следующем году. Работу над изданием книг приходится сдвигать из-за продолжительного поиска переводчика, сообщил ТАСС председатель совета благотворительного фонда "Бажов" Сергей Полыганов.

В апреле этого года были озвучены планы по переводу сказов Бажова на китайский язык. ТАСС сообщал, что переговоры с иностранными коллегами уже ведутся.

"По китайскому языку - мы фактически определились со сказом, который будет издан, но существует проблема с переводом. Пока ни один переводчик не согласился переводить Бажова. Поэтому я думаю, что проект уйдет на следующий год", - сказал он.

Полыганов также добавил, что сейчас приостановлен проект перевода сказов на иврит, так как еще не найден партнер в Израиле. Но активно продолжаются переговоры с Лодзинским университетом из Польши, чтобы издать книгу со сказами на польском языке, отметил председатель совета фонда. "Польская сторона предложила не таскать книги через границу, а напечатать их как в Польше, так и в России. Интересно, мы так никогда не реализовывали, всегда здесь печатали и отвозили", - добавил Полыганов.

Тираж всех изданий на разных языках составит 1 тыс. экземпляров.

Ранее председатель совета фонда сообщал, что в Екатеринбурге в рамках перекрестного Года России и Киргизии в 2020 году издали книгу со сказом "Каменный цветок" Бажова на киргизском и русском языках, а также книгу со сказами на казахском.

О писателе

Павел Бажов (1879-1950) родился в Сысерти на Урале в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После революции занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Первая его книга "Уральские были" вышла в 1924 году, а первое издание самого известного сборника "Малахитовая шкатулка" состоялось в 1938 году.