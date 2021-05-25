Площадь лесных пожаров в Югре за сутки снизилась в 3,5 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) с понедельника снизилась в 3,5 раза - до 361 га, в настоящее время в регионе действует один локализованный лесной пожар. Об этом сообщает во вторник пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

В Югре в понедельник утром действовало четыре локализованных лесных пожара площадью 1 288 га на территории Кондинского лесничества. По данным властей, пожары не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 25 мая на территории автономного округа действует один локализованный лесной пожар площадью 361 га на территории Кондинского лесничества", - говорится в сообщении.

По данным департамента, 25 мая в Югре прогнозируются I-III классы пожарной опасности.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2 275,4 га. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.