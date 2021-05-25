Власти Югры продлили ограничение на работу детских игровых комнат до 30 июня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 мая. /ТАСС/. Запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продлевается до 30 июня из-за пандемии коронавируса. При этом с 1 июня возобновится круглосуточная работа санаториев, соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства региона.

Ранее запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений в Югре действовал до 31 мая.

"Постановляю: продлить до 30 июня 2021 года включительно действие подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 (деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров; развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна) постановления губернатора Югры от 9 апреля 2020 года "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", - сказано в постановлении.

Кроме того, с 1 июня в Югре возобновится прием жителей на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания в санаториях при наличии у них отрицательного результата лабораторного тестирования на COVID-19, а также подтверждения вакцинации против коронавируса.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года. Снижение началось во второй половине января 2021 года. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 25 мая зарегистрировано 57 187 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 44 - за последние сутки, 55 925 человек выздоровели за все время, 797 - умерли.