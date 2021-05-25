Якушев: более 95% твердых коммунальных отходов в УрФО не были утилизированы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Более 95% твердых бытовых отходов в Уральском федеральном округе (УрФО) не были утилизированы, лишь 101 тыс. тонн была утилизирована из образованных в прошлом году 3,7 млн тонн. Об этом сообщил в Уральском региональном информационном центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в УрФО, председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев.

"Мы прекрасно знаем, что экологическая [ситуация] важна как в целом для Российской Федерации, так и для Урала. <...> За прошедший год на территории Уральского федерального округа было образовано порядка 3 млн 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов, из которых только 101 тыс. тонн, или 2,7%, были утилизированы. А более 95% были захоронены на полигонах", - сказал он.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.