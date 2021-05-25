Жителям эвакуированных из-за пожара деревень под Тюменью разрешили вернуться домой

ТЮМЕНЬ, 25 мая. /ТАСС/. Областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах принял решение свернуть пункты временного размещения населения в Тюменском районе Тюменской области. Угроза из-за природных пожаров миновала, эвакуированные граждане могут вернуться домой, сообщила пресс-служба администрации района.

17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы медицинские учреждения и жители населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, всего более 1 300 человек. 18 мая были эвакуированы еще 27 человек из поселка Богандинский.

"Граждане и учреждения, эвакуированные в связи с природными пожарами из населенных пунктов Винзилинского муниципального образования и п. Богандинский (ул. Хвойная), могут вернуться к обычной жизни. Угроза пожаров миновала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на заседании областного межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах принято решение свернуть пункты временного размещения населения, которые были развернуты в Винзилинской и Богандинской школах. "Работа подведомственных учреждений здравоохранения и соцразвития Тюменской области продолжится в режиме повседневной деятельности", - пояснили в пресс-службе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.