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Экс-главу Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации

Размер штрафа составил 5 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Судья судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд Екатеринбурга, оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 5 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере 5 тыс. рублей", - сказала судья.

13 марта полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых был Ройзман. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.

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