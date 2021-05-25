Экс-главу Екатеринбурга оштрафовали за участие в нежелательной организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Судья судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Октябрьский районный суд Екатеринбурга, оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 5 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил Ройзмана признать виновным и подвергнуть административному наказанию в размере 5 тыс. рублей", - сказала судья.

13 марта полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых был Ройзман. По данным источника ТАСС, сотрудники полиции считают задержанных в Москве муниципальных депутатов и общественных деятелей причастными к международной организации, деятельность которой признана в РФ нежелательной.