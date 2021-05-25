Уральский НОЦ перевыполнил план по созданию высокотехнологичной продукции на 87%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты Уральского научно-образовательного центра перевыполнили план по созданию высокотехнологичной продукции на 87%. Всего ученые за время работы НОЦ создали порядка 623 единиц такой продукции, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в УрФО, председатель наблюдательного совета УМНОЦ Владимир Якушев.

"Еще один показатель который существенно перевыполнен, то, что касается высокотехнологичной продукции, то за время работы НОЦа это составляет 623 единицы - это 187% от плана", - сказал Якушев.

В ходе пресс-конференции министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов представил проект "Экомонитор", который представляет собой систему управления экологическими рисками промышленных предприятий. Она направлена на отслеживание в режиме реального времени распространения загрязняющих веществ на территории, прилегающей к предприятиям, и моделирование распространения этих веществ по прогнозу погоды. "В 2021 году запланирована продажа программного комплекса. В настоящий момент ведутся переговоры по заключению соглашения с одним из цементных заводов региона, где будет "обкатываться" этот комплекс", - сказал Кузнецов, отметив, что благодаря этой системе появляется возможность отслеживать экологическое состояние воздуха на интересующей территории.

Также в рамках деятельности НОЦ в Свердловской области разработали оптический сепаратор, способный отсортировать восемь тонн мусора за час. Разработку представили специалисты Уральского федерального университета и проектного офиса компании "Аксалит", она уже внедрена на одном из предприятий в Екатеринбурге.

20 мая в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что Уральский НОЦ продолжит получать господдержку по итогам своей деятельности за прошлый год. Общий объем средств, направленных на поддержку всех 10 российских НОЦ в 2021 году, составляет 1,28 миллиарда рублей.

УМНОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.