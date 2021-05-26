В ХМАО потушили все лесные пожары

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Действующих лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе на утро 26 мая нет. Об этом сообщает пресс-служба департамента недропользования и природных ресурсов региона.

В Югре резкий рост площади лесных пожаров произошел в минувшие выходные. Если 21 мая в регионе действовали пять пожаров общей площадью 133,2 га, то утром 24 мая - четыре на площади 1 288 га на территории Кондинского лесничества, а утром 25 мая - один на площади 361 га. Они не представляли угрозы населенным пунктам и объектам экономики, в их ликвидации были задействованы три вертолета Ми-8, три самолета Ан-2.

"По состоянию на 09:00 (07:00 мск) 26 мая на территории автономного округа отсутствуют действующие лесные пожары. Сегодня в Югре прогнозируются I-III классы пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 49 лесных пожаров общей площадью 2 454,4 га. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.