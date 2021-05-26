Чрезвычайная пожарная опасность сохранится до конца мая в Курганской области

ТАСС, 26 мая. Чрезвычайная пожарная опасность - пятый класс горимости леса - сохранится с 27 по 31 мая в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кургана со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 23 апреля в регионе введен особый противопожарный режим - запрещено сжигание мусора, сухой травы, разведение костров.

"По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по Курганской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на семь градусов и более. С 27 по 31 мая в Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V класс горимости леса. <…> Данные погодные условия создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении.

Власти призывают жителей соблюдать меры пожарной безопасности, быть внимательными и осторожными.

Ранее правительство Курганской области продлило запрет на посещение лесов в районах и муниципальных округах и проведение работ в них по 7 июня. Кроме того, в майские праздники власти объявили о введении вознаграждения в размере 10 тыс. рублей за информацию о поджигателях лесов.