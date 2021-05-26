Военный Ту-134 столкнулся с элементами освещения в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Военный самолет Ту-134 при взлете 25 мая допустил столкновение с фонарями в аэропорту Кольцово (Екатеринбург), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Военный Ту-134 во время взлета допустил столкновение в элементами освещения аэропорта Кольцово. В результате инцидента никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) подтвердили информацию о происшествии.

"25 мая 2021 года во время учебно-тренировочных полетов самолета Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга произошло воздействие реактивным потоком от двигателей на светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в ЦВО, после выполнения планового полета самолет штатно приземлился, инцидент на работу аэропорта не повлиял. "Воздушное судно повреждений не получило. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было", - добавили в округе.

В новость были внесены изменения (14:18 мск) - добавлен комментарий пресс-службы ЦВО.