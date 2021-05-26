Единственная в России плавполиклиника посетит 43 отдаленных поселения Югры в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Врачи на плавучей поликлинике "Николай Пирогов", единственном подобном судне в России, с 27 мая по 24 октября 2021 года посетят 43 удаленных и труднодоступных населенных пункта Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в среду в официальном аккаунте правительства Югры в соцсети "ВКонтакте".

Теплоход "Николай Пирогов" - единственное в стране речное судно, которое имеет лицензию на оказание первичной и специализированной медицинской помощи. Для жителей отдаленных территорий Югры такой визит медиков - единственная возможность пройти обследование и выявить заболевания на ранней стадии рядом с местом проживания.

"Плавполиклиника "Николай Пирогов" начинает летнюю навигацию в Югре. Работа лечебно-диагностического отделения Центра профессиональной патологии на базе теплохода стартует 27 мая и закончится 24 октября. За данный период медики посетят 43 удаленных и труднодоступных населенных пункта, расположенных по берегам Оби, Иртыша и их притоков", - сказано в сообщении.

По данным властей региона, среди специалистов на плавполиклине - врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики. Весь персонал тестирован на COVID-19.

На "Николае Пирогове", оборудованы 19 кабинетов, в которых имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат) и малая операционная. Сельские жители имеют возможность пройти полное медицинское обследование, включая лабораторные, функциональные, эндоскопические исследования, УЗИ- и рентген-диагностику.