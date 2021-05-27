Стратегический бомбардировщик М-4 станет экспонатом музейного комплекса УГМК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Советский стратегический реактивный бомбардировщик М-4 (по классификации НАТО - "Бизон") станет экспонатом музейного комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК) в Верхней Пышме, сообщил директор комплекса Виктор Севостьянов.

"В нашем <…> авиаполку пополнение. Встречаем стратегический бомбардировщик М-4! Редкая машина", - написал Севостьянов в своем аккаунте в "Инстаграме". Он отметил, что музей давно "охотился" за экспонатом. В комплекс уже поступил фюзеляж самолета, до 5 июня все другие его части будут доставлены на Урал, начнется сборка и в течение года бомбардировщик планируется представить гостям музейного комплекса.

Севостьянов напомнил, что М-4 - первая серийная базовая модель семейства советских реактивных дозвуковых стратегических бомбардировщиков. Всего было построено 34 таких самолета, включая 2 опытных образца.

"Послевоенные годы. М-4 рождался в условиях жесточайшей конкуренции между двумя КБ - Мясищева и Туполева. Опять же бежали наперегонки с партнерами, как сейчас говорят. В ней М-4 опередил (американский) B-52", - отметил Севостьянов.

Музейный комплекс УГМК в Свердловской области - один из крупнейших в мире частных музеев военной и автомобильной техники. Коллекция комплекса насчитывает порядка 12 тыс. экспонатов.