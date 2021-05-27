Следователи возобновили расследование дела экс-замглавы Екатеринбурга Контеева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Следователи возобновили расследование дела бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за заказные убийства. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Колосовский, защищающий интересы семьи Контеева.

"Речь идет о покушении на убийство предпринимателя Краснова, которое было совершено несколько лет назад. Все причастные к этому делу осуждены. Вчера вызвали на допрос дочь Контеева, но допрашивали исключительно по имуществу семьи", - рассказал он.

Курганский областной суд в июне 2014 года приговорил Контеева к 18 годам колонии, признав виновным в вымогательстве более 200 млн рублей, подстрекательстве к убийству двух человек и получении взятки в размере 5 млн рублей.