"Инфраструктурное меню" начнут использовать в Ханты-Мансийске в пилотном режиме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ начнет возводить новое жилье взамен ветхого за счет механизма "инфраструктурного меню". Пилотным муниципалитетом станет Ханты-Мансийск, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сообщил о необходимости предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения на 15 лет.

"Ханты-Мансийск станет пилотом в Югре по применению механизмов стимулирования жилищного строительства. Новое "инфраструктурное меню" - набор инструментов для привлечения дешевых долгосрочных финансовых ресурсов, предоставляемых на льготных условиях и возвратной основе для создания и реновации инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Данный механизм позволит сократить количество ветхого жилого фонда, создать новые микрорайоны с общественными пространствами и улучшить жилищные условия граждан, проживающих в домах, подлежащих расселению", - говорится в сообщении.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, новый механизм создаст дополнительные возможности для жилищного строительства.

"Мы определили три территории для реализации механизма комплексного развития территорий, предусматривающих строительство 205 тыс. кв. м жилья. Сегодня на этих территориях планируется к сносу 64 многоквартирных дома, в которых проживает 3 786 человек", - приводятся в сообщении слова Ряшина.

Он отметил, что дополнительным плюсом от реализации "инфраструктурного меню" в окружном центре станет строительство новых домов параллельно со сносом аварийных, то есть люди будут оставаться проживать в том же районе. В результате это даст гражданам дополнительную возможность выбора района проживания при переселении из аварийного жилья.