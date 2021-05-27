Первые проекты по КРТ на Урале начнутся в Курганской, Тюменской и Свердловской областях

ТАСС, 27 мая. Первые проекты по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Уральском федеральном округе (УрФО) начнутся до конца 2021 года на площадках в Курганской, Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщил журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию и коллегии Минстроя России.

"Практически все шесть субъектов УрФО в соответствии с новым действующим законом определили площадки и заканчивают работу над нормативной базой, которую необходимо принять на региональном уровне. Есть те субъекты, которые подготовили не одну площадку, для того чтобы начать эту работу. А в целом мы планируем до конца этого года уже по новым нормативным документам отработать как минимум три площадки - в Тюменской, Курганской и Свердловской областях", - сказал полпред, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в Екатеринбурге Якушев сообщал, что первые проекты по программе КРТ начнутся в 2021 году, но основная работа - в 2022 году.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.