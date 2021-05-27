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Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области снизился до 1,5%

Регистрируемая безработица к концу июля 2020 года достигла пикового значения - 5,08% от численности рабочей силы

ТЮМЕНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы составляет менее 1,5%, на одного безработного приходится две вакансии, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в отчете о результатах деятельности правительства на заседании областной думы в четверг.

"Работа по наполнению банка вакансий и меры по содействию занятости способствовали тому, что в настоящее время на одного безработного приходится две вакансии, а уровень регистрируемой безработицы составляет менее 1,5%", - сказал он.

Губернатор добавил, что регистрируемая безработица к концу июля 2020 года достигла пикового значения - 5,08% от численности рабочей силы. Для стабилизации ситуации были приняты дополнительные меры по содействию занятости - организация рабочих мест временного характера и общественных работ. "За счет средств областного бюджета трудоустроено более 4 тыс. безработных и ищущих работу граждан, еще 1600 человек были трудоустроены на условиях софинансирования из федерального бюджета", - отметил Моор.

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РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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