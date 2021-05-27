Число трудоустроенных подростков в Свердловской области летом увеличится на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области намерены трудоустроить 17 тыс. подростков летом 2021 года. В прошлом году было трудоустроено 12 тыс. несовершеннолетних, спад занятости был связан с ограничениями из-за пандемии, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

"В 2021 году мы планируем через органы службы занятости трудоустроить порядка 17 тыс. подростков, на эти цели у нас из бюджета Свердловской области выделено порядка 48 млн рублей. Из года в год мы трудоустраиваем порядка 21 тыс., но в прошлом году в связи с определенными ограничительными мероприятиями нам удалось трудоустроить всего 12 тыс. подростков, и мы считаем, что это все-таки очень хороший показатель", - сказала она.

Трудовая кампания подростков уже началась в Свердловской области, трудоустроено более 1,4 тыс. детей старше 14 лет. Подростки занимаются благоустройством и озеленением территорий жилых домов, сельскохозяйственными работами, фасовкой товаров. Также уже заключены договоры на работу курьерами, архивариусами, лаборантами и администраторами.

Обеспечение трудоустройства подростков в регионе необходимо, так как незанятость молодежи приводит к росту преступности, а также повышенной вероятности гибели и травматизма, отметили уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков и заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Лилия Будкевич. Инспектор уточнила, что в настоящее время около 3,5 тыс. подростков в области стоят на учете в ПДН, трудоспособного возраста - 2,5 тысячи. Из этого количества несовершеннолетних планируется трудоустроить до 90% подростков.

Детский омбудсмен региона добавил, что существенно снизилось число нарушений, связанных с трудоустройством подростков. Так, в прошлом году к Морокову обратился лишь один подросток по невыплате зарплаты, в этом году также было одно обращение - по получению травмы на рабочем месте.