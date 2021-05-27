Обвиняемого в избиении врача скорой помощи на Урале приговорили к двум годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Обвиняемый в избиении врача, который прибыл на вызов к ребенку в Екатеринбурге, приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В декабре 2020 года врача-педиатр, прибывшая на вызов к ребенку в многоквартирный дом в Екатеринбурге, ошибочно постучала в квартиру обвиняемого, разбудив его. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес врачу множественные удары в область головы, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, перелома нижней правой орбиты со смещением, ушиба головного мозга и гематом лица.

"Кировский районный суд Екатеринбурга <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении Вадима Ямалтдинова. Он признан виновным в совершении преступления <…> УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением последним служебной деятельности, из хулиганских побуждений". Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Вадиму Ямалдинову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.