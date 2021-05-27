Мужчина, требовавший 15 млн рублей с директора торговой организации, задержан в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) мужчину, который пришел к директору торговой организации и демонстрируя предмет, внешне схожий с пистолетом, требовал 15 млн рублей. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального УМВД.

"В Сургуте задержан подозреваемый в разбойном нападении на директора торговой организации. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в кабинет директора предприятия пришел мужчина и стал угрожать ему физической расправой, при этом демонстрируя предмет, внешне схожий с пистолетом. При этом он потребовал выдать ему 15 млн рублей. Воспользовавшись моментом, потерпевший нажал "тревожную кнопку", после чего подозреваемый испугался приезда полиции и убежал.

"Несмотря на парик и медицинскую маску, директор узнал в нападавшем своего бывшего сотрудника, который недавно уволился по собственному желанию. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали подозреваемого 1972 года рождения. Предмет, которым он угрожал бывшему работодателю, изъят и отправлен на экспертизу", - добавили в пресс-службе.