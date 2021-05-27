В Екатеринбурге семь домов подтопило из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Семь частных домов подтопило из-за прорыва трубопровода диаметром 400 мм на пересечении улиц Татищева и Плотников в Екатеринбурге. Последствия аварии планируют устранить до 29 мая, прокуратура взяла вопрос на контроль, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала надзорные мероприятия в связи с порывом трубопровода холодного водоснабжения диаметром 400 мм, произошедшим сегодня, 27 мая 2021 года, на пересечении улиц Татищева и Плотников в Екатеринбурге, в результате которого подтоплены семь частных домов. Произведено отключение воды в шести двухэтажных домах по адресу: Екатеринбург, ул. Заводская, №№ 15а/1, 15а/2, 15а/3, 15а/4, 15а/5, 15а/6. Организован подвоз воды, проведено ограждение места аварии, установлено ограждение края проезжей части. Устранение последствий аварии, а также результаты прокурорской проверки находятся на контроле в прокуратуре района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальщики отключили место прорыва трубы, откачка воды с подтопленных дворов завершена. "Полное устранение последствий аварии запланировано в срок до 29 мая 2021 года. ЕМУП "Водоканал" 28 мая 2021 года запланировано проведение комиссионного обследования с целью определения и возмещения причиненного ущерба", - отметили в пресс-службе ведомства.