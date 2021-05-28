На форуме в Тюмени обсудят развитие креативных индустрий в России и мире

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Эксперты обсудят тренды развития креативных индустрий в России и мире на форуме "День предпринимателя - 2021", который пройдет онлайн и офлайн в пятницу в Тюмени, сообщается на сайте правительства Тюменской области.

Одним из ключевых мероприятий станет ток-шоу "Развитие креативных индустрий - будущее региона" в формате телемоста Тюмень Москва. В сессии примут участие представители Тюменской области, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского экспортного центра и Федерации креативных индустрий. Эксперты обсудят меры поддержки креативного бизнеса и успешные российские проекты.

"В Тюменской области ВРП креативной экономики составляет 8,9% - это больше, чем в других регионах. Наличие в регионе крупных компаний также дает дополнительные возможности для роста бизнеса. Наша задача - предложить тот продукт, который уже сегодня поможет выйти на совершенно иной уровень. Сегодня мы видим, как мировые столицы становятся центрами притяжения людей, занятых творческой и инновационной деятельностью. Важно понять, как увеличить вклад креативных индустрий в экономику нашего региона и стать точкой притяжения для их представителей", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В рамках форума также пройдет экспертная сессия, посвященная инвестициям, ее спикерами выступят представители ВЭБ.РФ, руководство ГК "Дамате", ХК "Сибинтел", ГК "Автоград", компании "Этажи".

Организатором мероприятия выступает фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" при поддержке регионального правительства, тюменских региональных отделений ООО "Опора России" и "Деловая Россия", Агентства стратегических инициатив, АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области", ПАО "Банк ВТБ".