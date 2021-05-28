В Тюменской области за сутки ликвидировали природные пожары на площади свыше 300 га

ТАСС, 28 мая. В Тюменской области за сутки ликвидировали 15 природных пожаров на площади более 300 га, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

"За сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на общей площади 90,3 га, девять ландшафтных пожаров на общей площади 280,5 га", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что за последние сутки возникло два лесных пожара на общей площади 2,4 га и пять ландшафтных пожаров на общей площади 125 га. На данный момент действует 18 природных пожаров.

О причине задымления в Тюмени

В оперштабе также добавили, что действующих пожаров в пригородах Тюмени нет.

Ранее в пятницу тюменцы жаловались на дым. Как сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, в районе поселков Тараскуль и Боровский тлеют торфяники.

"В пригородах Тюмени пожаров нет. Сегодня горожане ощущают запах от тлеющих торфяников, которые могут тлеть достаточно долго", - говорится в сообщении. Уточняется, что в районе Боровского и Тараскуля дежурит спецтехника.

17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы медицинские учреждения и жители населенных пунктов Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, всего более 1 300 человек. 18 мая были эвакуированы еще 27 человек из поселка Богандинский. 25 мая областной межведомственный оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах принял решение свернуть пункты временного размещения населения в Тюменском районе, жителям разрешили вернуться домой.

Об общей ситуации с пожарами в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. В регионе стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.