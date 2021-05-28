"Аэрофлот" впервые полетит из Екатеринбурга на черноморские курорты в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Крупнейшая авиакомпании России "Аэрофлот" впервые открывает полетную программу из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово в пятницу.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") впервые полетную программу на российские черноморские курорты открывает крупнейшая авиакомпания страны "Аэрофлот". Первые рейсы в Сочи и Симферополь отправятся из Екатеринбурга уже сегодня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что авиаперевозчик будет выполнять полеты в Сочи семь раз в неделю, а в Симферополь - во все дни, кроме вторника. "По понедельникам и пятницам по два рейса, время вылета зависит от дня недели и периода выполнения рейса", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, с 29 мая "Аэрофлот" также начнет выполнять рейсы по маршруту Екатеринбург - Анапа. Полеты запланированы ежедневно, кроме понедельника. С 20 июня авиакомпания планирует выполнять рейсы в Геленджик по четвергам и воскресеньям.

"Полеты по всем направлениям будут выполняться на самолетах Airbus A320 вместимостью до 158 пассажиров. Время в пути составит чуть более трех часов. С приходом на эти направления нового авиаперевозчика общее количество рейсов из Кольцово на российские черноморские курорты в июне достигнет 21 в сутки", - сообщили в аэропорту.