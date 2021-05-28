Челябинская область на ПМЭФ представит проекты в сфере поддержки МСП

ЧЕЛЯБИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Делегация Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представит опыт поддержки малого и среднего предпринимательства, а также улучшения качества окружающей среды. Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

"Губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер примет участие в заседании комиссии госсовета по направлению "Экономика и финансы" - очередное заседание пройдет на полях ПМЭФ. Кроме того, планируется участие губернатора в двух панельных сессиях. На обеих сессиях будем рассказывать о лучших решениях, практиках, подводных камнях", - сказал Ковальчук.

По его словам, на первой Челябинская область представит опыт в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. На второй сессии регион расскажет об опыте управления качеством окружающей среды.

"Губернатор уделяет серьезное внимание вопросам поддержки МСП. Также Челябинская область - пионер во многих экологических решениях. Это и соглашения с предприятиями, и региональный экологический стандарт. Опыт будет транслироваться на всю страну", - сказал заместитель губернатора.

Кроме того, планируется, что делегация примет участие в переговорах с компаниями и подпишет несколько соглашений.

Петербургский международный экономический форум состоится 2-5 июня, он пройдет очно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". Запланировано проведение более 100 дискуссий.