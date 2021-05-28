ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Первый Уральский форум национальных оркестров России стартовал в Екатеринбурге в центре народного искусства имени Е. П. Родыгина. В течение трех дней эксперты и музыканты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ульяновска, Белгорода, Уфы и Урала обсудят проблемы и вопросы продвижения народной музыки, национальных оркестров, обменяются опытом.

"Я чрезвычайной благодарен коллективам, которые приехали. Важно, что помимо концертов пройдут круглые столы, конференции, ведь музыканту важно, чтобы его услышали", - сказал заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко на открытии форума.

Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков рассказал ТАСС, что популярность народной музыки в России в наши дни несправедливо невысокая, форум же даст возможность участникам обсудить наиболее эффективные формы подачи, продвижения творчества коллективов, а также другие проблемы.

"Проблем очень много. Самая главная - это сам статус академический народных оркестров. И вот сегодня я попытаюсь об этом тоже немного рассказать", - поделился с ТАСС профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, доктор искусствоведения, академик, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Имханицкий (Москва).

По итогу форума планируется создать резолюцию, которую организаторы направят в Министерство культуры РФ, Министерство образования России, руководителям концертных организаций регионов и другим заинтересованным сторонам.

От теории к практике

В рамках форума также пройдут мастер-классы ведущих исполнителей народно-инструментального искусства, концерты Уральского государственного русского оркестра, Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов, Русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии, Белгородского академического оркестра, Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан. Завершится форум совместным гала-концертом коллективов 30 мая.

Радченко рассказал ТАСС, что после форума оркестры-участники продолжат сотрудничество - уже запланированы их обменные концерты.