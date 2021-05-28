Свалку шин на площади 1,7 га в Югре планируют ликвидировать в течение пяти лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийска планируют, что свалка использованных автопокрышек на полигоне в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа на площади 1,7 га будет ликвидирована в течение пяти лет. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.

Компания "Экос" из Тобольска (Тюменская область) в октябре 2019 года заключила соглашение со службой судебных приставов об очистке данной свалки покрышек. Она планировала полностью вывезти 30 тыс. кубометров отходов с площади 1,7 га до мая 2021 года. Однако успела убрать только около 3,5 тыс. кубометров, поскольку в первом полугодии 2020 года на ее работах сказалась пандемия коронавируса.

"По предварительным данным, срок реализации двух проектов по переработке всех шин составляет около пяти лет", - сказал Збродов во время онлайн-эфира с жителями региона об охране окружающей среды.

По его словам, для ликвидации свалки лесной участок был предоставлен в аренду организации "Неоресурсы". Также идет поиск дополнительных инвесторов для сокращения сроков рекультивации. "Предварительно, это компания "Газэнергострой", которая планирует расположить свое оборудование [на свалке]. Планируется осуществлять переработку этих шин методом пиролиза и получать продукцию: печное топливо, металл", - добавил Збродов.

Летом 2017 года отделение Общероссийского народного фронта в Югре сообщало о свалке резиновых автопокрышек в 150 метрах от городской черты Нижневартовска на полигоне "Березка", где на площади 16 га находилось более 1 млн шин. По данным ОНФ, компания не имела лицензию на обращение с отходами, власти Нижневартовска через суд добились расторжения с ней договора аренды земельного участка. Также осенью 2017 года суд в Нижневартовске поддержал иск прокуратуры, в результате судебные приставы обязали организацию ликвидировать свалку.