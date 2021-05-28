Свердловские врачи в 15 раз сократили одногодичную летальность от рака кожи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Одногодичная летальность от рака кожи, при которой пациент живет не больше года после выявления диагноза, сократилась в Свердловской области в 15 раз. В 2020 году этот показатель составил 0,1%, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный врач Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Владимир Елишев.

"Есть такой параметр как одногодичная летальность - это когда, к сожалению, продолжительность жизни пациента с момента выявления онкологического диагноза не превышает одного года. Показатель одногодичной летальности в 2010 году составлял практически 1,5% при раке кожи. По прошлому [2020] году - 0,1%", - сказал Елишев.

Он добавил, что за последние годы увеличилась выявляемость заболевания, ежегодно по Свердловской области регистрируют порядка двух тысяч новых случаев заболевания. Более 70% впервые выявленных случаев находятся на первой стадии.

Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи в Уральском федеральном округе находится на среднероссийском уровне. "Традиционно в Уральском федеральном округе самый высокий показатель заболеваемости был в Челябинской области, там высокий уровень ультрафиолетовой радиации, и в Курганской области, то есть в южных территориях УрФО", - отметила на пресс-конференции заведующая научно-образовательным отделом Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, профессор, доктор медицинских наук Нина Малишевская.

Она добавила, что рост заболеваемости вызван большими возможностями диагностики.