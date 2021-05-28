Многодетные семьи в Югре смогут получить соцвыплату вместо земельного участка за 10 дней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа после просьб жителей, поступивших во время прямого эфира с главой региона, сократили срок принятия решения о предоставлении многодетным семьям социальной выплаты вместо земельного участка в два раза - с 20 до 10 дней. Об этом сообщает в пятницу региональный департамент общественных и внешних связей.

15 мая 2021 года губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-эфир с жителями о взаимодействии властей и семей региона. В ходе него, в частности, жители просили ускорить выдачу многодетным семьям социальной выплаты вместо земельного участка.

"Решение [правительства Югры 28 мая 2021 года] подготовлено по итогам тематического прямого эфира "Югорская семья". Таким образом, сокращаются сроки рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей, на получение социальной выплаты взамен земельного участка", - приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным департамента, теперь органы местного самоуправления должны принимать решение о предоставлении соцвыплаты в срок до 10 рабочих дней вместо 20, как это было ранее. Также местные власти теперь должны признавать гражданина участником мероприятия за семь дней вместо 10 и вручать документ об этом за три дня вместо пяти.

Кроме того, 28 мая правительство Югры внесло изменения в закон о бесплатной юридической помощи. "В соответствии с ними расширяется перечень льготных категорий граждан на получение бесплатной юридической помощи. В него включены родители, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет в неполных семьях", - отметила губернатор Югры.