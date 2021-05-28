Дно водохранилища на Урале очистят для повышения качества воды в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Власти Свердловской области в течение двух лет проведут очистку дна Черноисточинского водохранилища, которое является источником воды для промышленных предприятий и населения Нижнего Тагила. Всего будет поднято около 500 тыс. кубометров донных отложений, сообщил в пятницу на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Черноисточинское водохранилище является главным источником воды Нижнего Тагила. Водоем имеет также культурно-оздоровительное и рекреационное значение и является ландшафтным заказником Свердловской области. Местные жители ранее жаловались на плохое качество водопроводной воды, а также обращали внимание на то, что в водоеме массово гибнет рыба.

"Ведем очистку Черноисточинского пруда, из которого питьевая вода поступает в квартиры жителей Нижнего Тагила. Это масштабный проект: всего рабочие пройдут 84 га водохранилища. По предварительным оценкам, будет поднято порядка 500 тыс. кубометров донных отложений", - отметил Куйвашев.

Губернатор добавил, что работы по графику должны завершиться через два года. Из федерального бюджета по нацпроекту "Экология" на эти цели выделено более 400 млн рублей. По словам Куйвашева, также в ближайшие два-три года планируется очистить озеро Шарташ в черте Екатеринбурга, а всего до 2025 года по нацпроекту "Экология" экологическую реабилитацию пройдут семь водохранилищ и шесть участков русел рек.