Разлив нефтесодержащей жидкости произошел в ЯНАО

ТАСС, 29 мая. Разлив нефтесодержащей жидкости на площади 85 кв. м произошел в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В 12:30 мск 29 мая <…> поступила информация о том, что, по сообщению от управления по транспортировке жидких углеводородов (УТЖУ) ООО "Газпром переработка", на 322-м км при обследовании первой нитки магистрального трубопровода Уренгой - Сургут выявлен выход (свищ) нефтесодержащей жидкости на площади 85 кв. м, место разгерметизации находится в 30 км юго-восточнее поселка Ханымей в Пуровском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данная территория не относится к водоохранной зоне. На потребителях данный инцидент не сказался. К ликвидации последствий аварии привлечено 37 человек и 12 единиц техники ООО "Газпром переработка".