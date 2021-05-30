Два человека пострадали в результате крушения мотопараплана в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Мотопараплан упал под Первоуральском в Свердловской области, пострадали два человека. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в воскресенье.

"В минувшую субботу, 29 мая, в 50 км от Первоуральска и в 2 км от населенного пункта Нижнее Село произошло крушение мотопараплана. В результате падения летательного аппарата пострадали два человека. Сотрудники полиции их личности уже установили", - сказал он.

По предварительным данным, пилот задел крылом дерево, в результате чего мотопараплан упал.

Сейчас один из пострадавших находится в коме, он госпитализирован с диагнозом "перелом основания черепа". Второй пострадавший самостоятельно покинул место крушения, но через несколько часов обратился в больницу за помощью. Госпитализация ему не понадобилась, врачи зафиксировали ушибы.

Горелых уточнил, что в районе падения мотопараплана соответствующими ведомствами разрешения на полеты никому не выдавались. "По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение", - отметил он, уточнив, что второй пострадавший сейчас разыскивается для опроса и установления более точных обстоятельств крушения.