В Екатеринбурге началась ретроспектива фестиваля социальных фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Ретроспектива Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа" началась в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Организаторы собрали экспертов, работы режиссеров из разных стран, передает корреспондент ТАСС.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и в партнерстве с Российским союзом спасателей.

"Сегодня будет много интересного, истории реальных героев, разговор с крутыми режиссерами и фильмы о нас с вами", - сказал на открытии актер, режиссер, продюсер и член жюри кинофестиваля Антон Богданов.

Помимо демонстрации и обсуждения фильмов, на фестивале пройдут воркшоп "Говорить и показывать!" об "упаковке" смыслов деятельности добровольцев и социальных инноваторов языком кино, на котором выступит режиссер, креативный директор, продюсер, основатель креативного продакшна Mozga Studio и онлайн-школы кино Stories Олег Агейчев, дискуссия "Как попадают в кино?".

Президент кинофестиваля "Лампа" Ольга Зубкова рассказала ТАСС, что на фестивале представлены работы участников из 134 стран. "Нам интересно, чтобы и режиссеры, операторы, сценаристы могли услышать оценку, конструктивные критику, найти какие-то предложения, возможно, партнеров, и, самое главное, найти новые темы. <...> Здесь [представлены] и разные страны, и разные города, [работы] и о детях, и о стариках, и о социальном предпринимательстве. <...> Здесь сегодня будут представители фильма, который у нас победил в прошлом году в конкурсе, вошел в призеры - "Портрет мамы", это местные ребята", - поделилась она.

Ретроспектива фестиваля прошла в Москве, а 3 июня состоится в Красноярске.

О фестивале

"Лампа" - проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в России и мире. Он направлен на формирование системы продвижения идей инклюзивного общества, добровольчества и благотворительности при помощи кинематографии. Его организатором выступает Национальная ассоциация развития образования "Тетрадка Дружбы".