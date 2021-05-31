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Информация о "минировании" 36 детсадов Кургана оказалась ложной

В ходе проверки была проведена эвакуация детей

ТАСС, 31 мая. Информация о "минировании" в Кургане 36 детских садов не подтвердилась. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Курганской области.

Ранее в администрации города сообщали, что несколько детских садов в Кургане получили предупреждения о "минировании", спецслужбы начали проверку учебных заведений. Дети были эвакуированы.

"В настоящий момент проверено 36 детских садов города Кургана, куда поступила информация о минировании. Информация о заминировании не подтвердились, вызовы ложные. Все дети в безопасности", - говорится в сообщении.

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