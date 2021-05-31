Оборот свердловского общепита в пандемию снизился на 30%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Заведения общепита в Свердловской области потеряли 30% оборота за пандемию, что более чем на треть больше показателя по России. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора Института экономики УрО РАН, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, член-корреспондент РАН Виктория Акбердина.

"Общественное питание пострадало больше других. Если в России падение (снижение оборота - прим. ТАСС) было примерно 18%, то в Свердловской области это составило 30%", - сказала Акбердина.

Она отметила, что отрасль общепита относилась к тем отраслям, которые поддерживались в общей степени региональными органами власти, поэтому снижение было меньше в тех субъектах, где меры поддержки оказывались более значительные.

С 28 марта 2020 года в Свердловской области были введены первые ограничения в работе организаций общественного питания, за исключением режима доставки готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций. 13 мая была возобновлена работа заведений общепита в формате летних уличных веранд и кафе при наличии декларации о санэпидбезопаности и площади в 10 кв. м на человека. По данным оперативного штаба региона, с 18 августа сняты ограничения на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общепита.