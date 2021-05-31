Фестиваль для детей "Яркий мир" собрал под Екатеринбургом около 1,4 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Яркий мир", который прошел в арамильском "Парке Сказов" в Свердловской области 30 мая в преддверии Дня защиты детей, собрал порядка 1,4 тыс. гостей. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь парка Влад Бородин.

Ранее ТАСС сообщал, что в организации развлечений фестиваля принимали участие артисты екатеринбургской цирковой студии "Арлекино".

"Фестиваль прошел хорошо, собрали 1 200 - 1 400 человек", - сказал он. Бородин отметил, что организаторам удалось контролировать очереди и заполняемость объектов с учетом пандемии коронавируса.

Детей развлекали на более чем 20 сказочных объектах парка, где для них работали в том числе клоуны, гимнасты, эквилибристы и дрессированные собаки. Также во время фестиваля среди участников были разыграны призы. Для того, чтобы у большего числа жителей региона была возможность удобно добраться на фестиваль, пассажиры пригородных поездов Свердловской пригородной компании могли бесплатно доехать до парка на автобусе от станции "Арамиль".

"Парк сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Он создавался для сохранения культуры Урала, возрождения его традиций и ознакомления жителей и гостей региона с туристскими брендами Свердловской области. Парк находится в 30 км от Екатеринбурга в городе Арамиль.