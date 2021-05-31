Тюменские власти планируют увеличить расходы на программу "Сотрудничество" на 42%

ТЮМЕНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют увеличить расходы бюджета на государственную программу "Сотрудничество" на 22,5 млрд рублей (42%) - до 75 млрд рублей в 2021 году. Соответствующий проект закона размещен на сайте областной думы.

"Предлагается увеличить расходы: государственной программы Тюменской области "Сотрудничество" на 22 565 126 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно пояснительной записке, средства предлагается направить на строительство привокзальной площади аэропорта города Надыма, строительство и реконструкцию 28 социальных объектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, предоставление соцвыплат на приобретение жилых помещений гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменскую область, строительство и приобретение оборудования для центральной больницы на 1 100 коек в городе Нижневартовске.

Как сообщается на сайте правительства Тюменской области, объем средств, запланированных на реализацию программы в 2021 году, составляет 52,8 млрд рублей.

Программа "Сотрудничество" реализуется с 2005 года. Основной целью программы является дальнейшее социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, включая интеграционные процессы в экономике и социальной сфере.