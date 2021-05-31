Росприроднадзор подал иск к "ВСМПО-Ависма" на 651 млн рублей за загрязнение почвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Свердловской области иск к российской корпорации "ВСМПО-Ависма", одному из крупнейших производителей титана в мире, на возмещение ущерба из-за загрязнения почвы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель управления Роман Тужиков.

"По результатам плановой выездной проверки, проведенной управлением в отношении ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в период с июня - август 2019 года было установлено, что общество допустило порчу земель в результате своей деятельности как объекту охраны окружающей среды на земельном участке смежным с земельным участком, расположенным у северной границы города Верхняя Салда", - говорится в ответе руководителя управления на запрос ТАСС.

Он уточнил, что от добровольного возмещения ущерба компания отказалась. "Управлением было принято решение обратиться в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о взыскании "ВСМПО-Ависма" 651,6 млн рублей в возмещение вреда, причиненного почвам", - добавил Тужиков.

В пресс-службе компании не смогли оперативно прокомментировать, направлен запрос.

Судебное заседание назначено на 24 июня.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.