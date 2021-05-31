В международном аэропорту Челябинск открыли пункт пограничного пропуска

ТАСС, 31 мая.Постоянный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации открыли в международном аэропорту Челябинск им. И. В. Курчатова, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Министерством транспорта РФ.

"Открыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Челябинск (Баландино) (Челябинская область)", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что подрядчики завершили проект модернизации терминала международных авиалиний аэропорта Челябинск. Она шла с июля 2019 года, инвестиции в общестроительные работы и оборудование составили 1,1 млрд рублей, в техническое перевооружение пункта пропуска - 424 млн рублей. Международный сектор расширили за счет высвободившихся площадей сектора внутренних авиалиний, который переехал в новое здание (площадь увеличена с 4,6 тыс. кв. м до 15,2 тыс. кв. м, годовой объем пассажиров увеличен с 300 тыс. до 597 тыс. человек). Реконструкция велась по государственной программе "Развитие транспортной системы" и комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В ноябре 2019 года был запущен новый терминал челябинского аэропорта, который строили с лета 2018 года.

Международный аэропорт Челябинск им. И. В. Курчатова - один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов федерального значения, крупнейший на Южном Урале транзитный узел на маршрутах, соединяющих Европу и Азию.