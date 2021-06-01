Власти ЯНАО планируют вывести туризм в регионе на докризисный уровень к 2022 году

ТАСС, 1 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют вывести туризм в регионе на докризисный уровень к 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в департаменте молодежной политики и туризма регионального правительства.

Ранее в департаменте ТАСС сообщили, что в 2020 году количество туристов, посетивших автономный округ, составило 125 562 человека, что на 29% меньше, чем в 2019 году (176 495 человек). Начиная с апреля 2020 года, в связи с ограничительными мерами произошло снижение турпотока в регион. Объем оказанных туристских услуг в 2020 году составил 1 018 573,9 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом фактически произошло снижение на 29 %.

"Ожидаем, что к концу этого года мы обязательно нарастим показатель по количеству туристов в сравнении с прошлогодним значением, ведь впереди еще летний, осенний и зимний сезон, который начинается на Ямале в начале ноября, и уже в следующем году выйдем на докризисный уровень", - сказали в департаменте.

Там уточнили, что увеличению числа туристов будут способствовать программы, которые предлагают региональные туроператоры. Среди них трофейные рыбалки, сборы дикоросов, сплавы по арктическим рекам и трекинговые походы. В арсенале региональных туроператоров имеются как зарекомендовавшие себя классические летние туры, так и новинки сезона, например, комбинированный тур "Крайняя Восточная точка Европы", который состоит из экскурсионной программы по городу Салехарду, трекинга по Полярному Уралу, знакомства с бытом и укладом коренных жителей Ямала на летнем стойбище, изучения природных достопримечательностей региона, посещения кораля с овцебыками. "Все это на пути к Крайней Восточной точке Европы, которая обозначена стелой, где обязательно стоит сделать фото на память", - отметили в департаменте.

По данным правительства Ямала, в этом году в рамках двух профессиональных туристических выставок регион сделал акцент на продвижение летнего туристического продукта. По итогам опроса среди 120 федеральных туроператоров на вопрос "Турпродукт каких российских регионов стал для вас открытием?" 15% респондентов указали Ямал, таким образом арктический регион занял вторую строчку в рейтинге туристических открытий. "Ждем ли мы увеличения числа туристов? Рассчитываем, что да", - добавили в региональном правительстве.

Изменение тенденций

В департаменте молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа отметили, что за последний год стало очевидным изменение тенденций туристического рынка. Так, в направлениях внутреннего туризма интерес преобладает к активному, в том числе, экстремальному и познавательному отдыху.

При этом на территории Ямала эти виды туризма, наряду с этнографическим, являются перспективными и активно развиваются. Поэтому среди основных направлений деятельности в сфере туризма на ближайшее время значится разработка необычных, притягательных туров и маршрутов, развитие инфраструктуры, стимулирование и поддержка предпринимательских инициатив.

"Для обеспечения создания туристских продуктов проводится ежегодный конкурс поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Общая сумма поддержки - 7 000 000 рублей. Кстати, о начале нового конкурса мы объявили 19 апреля текущего года, и все желающие могут принять в нем участие и предложить собственные идеи", - сообщили в правительстве Ямала.

Кроме того, уже в 2021 году начинается активная стадия создания туристско-рекреационного комплекса в районе поселка Харп. В будущем этот инфраструктурный проект станет локомотивом новой волны освоения Полярного Урала, как туристской дестинации, что в совокупности с реконструкцией аэропорта в Салехарде, по ожиданиям властей, привлечет как российских, так и иностранных туристов.

О возобновлении авиасообщения с другими странами

По мнению директора ямальского турагентства "Арктика-Тур" Алексея Тарасова, только полноценное возобновление авиасообщения с другими странами может помочь восстановлению туристической сферы Ямало-Ненецкого атомного округа. По его словам, иностранный турист в допандемийное время приносил компании до 80% от общего годового дохода.

"Нет волшебного средства, которое привлекало бы туристов, но вернуться в строй нам может позволить полноценное открытие границ. Зима у нас на Ямале длится долго и именно это время пользуется популярностью у иностранного туриста. К тому же, иностранец более "дорогой" турист, он больше платит за то, что получает. Соответственно, работая зиму на иностранцах, мы могли легко делать невысокий ценник для россиян летом", - рассказал Тарасов.

По его словам, среди иностранцев наибольший интерес к Ямалу проявляли жители Испании и Франции. "Особый интерес у иностранцев вызывает местный колорит. Им хочется посмотреть на оленеводов, оленей, пожить в чуме", - констатировал директор "Арктика-Тур".

Тарасов также отметил, что компаниям, которые изначально были ориентированы на местного туриста, в период пандемии было проще работать. На данный момент "Арктика-Тур" также работает, преимущественно, с жителями Ямала. Однако, подчеркнул он, если международные границы не откроются в ближайшее время, то на полное переориентирование на российского туриста у компании уйдет не один год.

"Для того, чтобы полностью перестроиться на русского туриста, нам понадобится не менее 3-4 лет. Это время уйдет на то, чтобы до жителей условного Санкт-Петербурга дошла информация, что есть такое направление, где интересно в любое время года", - добавил Тарасов.

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.