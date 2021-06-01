{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пункт вакцинации от коронавируса открыли на конечной остановке трамваев в Екатеринбурге

Желающим предлагают вакцины "Спутник V" или "Эпиваккорона"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации открыли в Екатеринбурге на конечной остановке трамваев. Желающим вакцинироваться предлагают препараты "Спутник V" или "Эпиваккорона", сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пункт вакцинации от COVID-19 развернули на конечной остановке трамваев в Екатеринбурге. Акция по вакцинопрофилактике организована городским центром медицинской профилактики и проходит в мобильном ФАПе горбольницы №3. Работает он до 17:00 на конечной остановке трамваев возле Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

За первый час работы вакцину получили более 20 человек.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 295. Общее число выписанных достигло 83 191, умерли 3 426 человека.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,07
В Москве показатель уменьшился до 1,22
Читать полностью