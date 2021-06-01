Пункт вакцинации от коронавируса открыли на конечной остановке трамваев в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Мобильный пункт вакцинации открыли в Екатеринбурге на конечной остановке трамваев. Желающим вакцинироваться предлагают препараты "Спутник V" или "Эпиваккорона", сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

"Пункт вакцинации от COVID-19 развернули на конечной остановке трамваев в Екатеринбурге. Акция по вакцинопрофилактике организована городским центром медицинской профилактики и проходит в мобильном ФАПе горбольницы №3. Работает он до 17:00 на конечной остановке трамваев возле Центрального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

За первый час работы вакцину получили более 20 человек.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 89 295. Общее число выписанных достигло 83 191, умерли 3 426 человека.