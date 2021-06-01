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Более 1 млрд рублей направили на повышение мер безопасности детей в свердловских школах

Средства предназначены для обеспечения противоэпидемических и антитеррористических мер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Свердловская область выделила около 1,1 млрд рублей из регионального бюджета на обеспечение безопасности детей в образовательных учреждениях. Средства направлены на противоэпидемические и на антитеррористические меры, сообщил директор департамента общего и дополнительного образования министерства образования и молодежной политики региона Антон Третьяков в ходе пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС, посвященной Дню защиты детей.

"Сегодня принимаются беспрецедентные меры по безопасности детей <...>, из областного бюджета выделено на организацию безопасности образовательного процесса, в том числе в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, порядка 1 млрд 102 млн рублей", - сказал он.

По словам Третьякова, большая часть средств направлена на модернизацию технического оборудования, которое призвано обеспечить эпидемиологическую и антитеррористическую безопасность детей в учебных заведениях. В частности, школы региона были оснащены средствами дезинфекции и медицинского контроля, кроме того, многие образовательные учреждения на входах и выходах установили пропускные турникеты и металлодетекторы.

Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин и отмечается ежегодно 1 июня. День защиты детей проводится с целью привлечь внимание взрослых к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. Родители, как и государство, должны признавать и соблюдать права и свободы детей. Об этом говорится в Декларации прав ребенка, принятой ООН в 1959 году.

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РоссияСвердловская область
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