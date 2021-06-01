Свердловская филармония заключила контракт с крупной бельгийской студией звукозаписи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Свердловская государственная академическая филармония договорилась о сотрудничестве с бельгийской компанией звукозаписи Outhere Music. Благодаря этому контракту студийные и живые концертные записи уральских коллективов будут представлены на крупнейших мировых музыкальных платформах, сообщил ТАСС заместитель директора Свердловской филармонии по маркетингу Дмитрий Кокорин.

"Сейчас достаточно много стриминговых площадок, на которых представлена практически любая музыка, и мы обратили внимание, что нашего симфонического оркестра там практически нет. Иногда мы встречаемся с тем, что наша запись размещена под чьим-то другим наименованием. Поэтому мы заключили договор с одной из самых крупных независимых звукозаписывающих компаний в мире - Outhere (Бельгия). По договору мы уже подготовили план совместных шагов по продвижению наших коллективов в стриминговых сервисах", - сказал Кокорин.

По его словам, осваивать диджитал-среду Свердловская филармония активно начала в 2020 году, когда из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире была нарушена привычная работа концертных организаций, отменены многие гастроли коллективов.

Договор затрагивает сразу несколько сфер в создании цифрового контента - как аудио, так и видео. В частности, Уральский академический филармонический оркестр представит несколько студийных альбомов и записи живых концертов. Они будут доступны для слушателей по всему миру через AppleMusic, ЯндексМузыку и Spotify.

Outhere Music - одна из крупнейших в мире независимых компаний по производству классической, современной и джазовой музыки, выпускающая более 150 новых альбомов в год. Она основана Чарльзом Адриаенссеном в 2004 году. Компак-диски Outhere распространяются в более чем 40 странах, а их цифровая дистрибуция представлена по всему миру. Компания обладает собственными дистрибьюторскими группами во Франции и странах Бенилюкса и собственной платформой для скачивания записей повышенного качества super audiophile (Linn Records).

Свердловская государственная академическая филармония - одна из старейших в России (1936), в 2021 году она празднует юбилей - 85-летие со дня основания. Включена в реестр объектов культурного достояния Свердловской области. В 1998 году была признана в России "Филармонией года". Имеет семь филиалов Концертного зала в городах Свердловской области и Виртуальный концертный зал, проводит более 5 тыс. концертов в сезоне.