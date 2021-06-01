Более 60 дел о ложных минированиях возбудили в Свердловской области с 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Более 60 уголовных дел по статье о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма возбудили в Свердловской области с начала 2020 года, когда социальным объектам, судам и аэропортам регулярно начали поступать сообщения о б угрозах взрыва. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"По данным ФСБ, анонимные звонки, как правило, совершали граждане в состоянии алкогольного опьянения или по каким-то личным мотивам. В числе правонарушителей есть и несовершеннолетние. Все лжеминеры на данный момент установлены и задержаны. С 2020 года в Свердловской области возбуждено более 60 уголовных дел за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, в некоторых случаях - по нескольким эпизодам", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что в результате к уголовной ответственности были привлечены 26 человек. "Двум десяткам из них суд назначил сроки лишения (от трех до семи лет) и ограничения (от трех месяцев до двух лет) свободы. Остальные правонарушители получили крупные денежные штрафы", - уточняется в сообщении.

По данным регионального УФСБ, с 2020 года в области на телефоны экстренных служб поступило 89 анонимных сообщений с угрозами о минировании. Чаще всего, по информации правоохранителей, объектами лжеминирований становились жилые дома, места массового пребывания людей, в том числе торговые центры, административные здания. Кроме того, под ложную угрозу попадали учебные заведения, объекты транспортной инфраструктуры и медучреждения.