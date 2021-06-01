Кабинет неотложной офтальмологической помощи открылся в крупнейшем городе ЯНАО

ТАСС, 1 июня. Кабинет неотложной офтальмологической помощи открылся в крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) - Новом Уренгое. Жители города неоднократно просили у властей открытия такого кабинета, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Потребность в офтальмологической помощи в городе достаточно высокая. Неоднократно горожане обращались ко мне с просьбой об открытии такого кабинета в больнице. Полагаю, что благодаря профильному кабинету сократится время ожидания плановой помощи, а экстренная и неотложная будут оказываться быстро и качественно", - приводит пресс-служба слова главного врача Новоуренгойской ЦГБ Кирилла Трапезникова.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего северяне экстренно обращаются к офтальмологам с ожогами глаз, острыми воспалительными состояниями и бытовыми травмами органов зрения. Если пациенту потребуется продолжительное лечение под наблюдением врача, его госпитализируют. Врачи-офтальмологи будут круглосуточно оказывать пациентам с любыми неотложными состояниями высококвалифицированную помощь.

"По территориальной программе госгарантий сроки оказания плановой медицинской помощи составляют 14 дней. Теперь квалифицированная медицинская помощь по офтальмологическому профилю будет оказываться пациенту в полном объеме в день обращения. Как неотложная, так и консультативная", - рассказал главный внештатный офтальмолог департамента здравоохранения Денис Ведяшкин.

По данным пресс-службы регионального правительства, офтальмологическую медпомощь смогут бесплатно получить не только ямальцы, но и гости города, а также работники, осуществляющие на территории региона трудовую деятельность вахтовым методом.