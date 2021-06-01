Суд оштрафовал экс-главу тюменской полиции Алтынова на 3,6 млн рублей по делу о взятке

ТЮМЕНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Суд в Тюмени оштрафовал на 3,6 млн рублей бывшего руководителя УМВД по Тюменской области Юрия Алтынова по делу о получении взятки в крупном размере, а также лишил его права занимать должности на государственной службе в течение пяти лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского областного суда.

Обвинение просило назначить экс-главе тюменской полиции наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовать на 4,2 млн рублей, а также лишить звания "генерал-майор полиции".

"Центральный суд Тюмени вынес приговор начальнику УМВД Тюменской области Юрию Алтынову. Суд назначил штраф в размере 3 млн 600 тыс. рублей в доход государства и на пять лет лишил его права занимать должности на государственной службе. Суд лишил его звания "генерал-майора полиции", - сказали в суде.

В пресс-службе добавили, что бывший начальник паспортно-визового центра регионального УМВД Валерий Калалб оштрафован на 1,6 млн рублей. Прокуратура просила для него семь лет лишения свободы и штраф в размере 4,6 млн рублей.

21 ноября 2019 года Юрий Алтынов был задержан оперативниками РУФСБ по Тюменской области в связи с расследованием уголовных дел в отношении заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", руководителя тюменского филиала байк-клуба "Ночные волки" Валерия Калалба. Алтынов находился под домашним арестом. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).