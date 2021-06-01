Синоптики назвали май 2021 года в Екатеринбурге самым жарким за 185 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Май 2021 года в Екатеринбурге стал самым жарким за 185 лет наблюдений. В этом году температурный рекорд был побит за май шесть раз, сообщила ТАСС во вторник главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

"За период наблюдений в Екатеринбурге это самый жаркий май. 185 лет в Екатеринбурге наблюдения ведутся", - сказала Шепоренко.

Она уточнила, что температурный рекорд был побит за прошедший месяц шесть раз. Днем 24 мая в Екатеринбурге температура воздуха повысилась до 34,7 градуса - это рекорд тепла данных суток и абсолютный максимум температуры месяца. До этого самая высокая температура мая - 33,6 градуса - была отмечена в 1916 году в эту же дату, 24 мая. Шепоренко отметила, что до этого самый жаркий май был в 1991 году.