Артисты цирка в Екатеринбурге проведут праздник для нескольких сотен детей из глубинки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Артисты Екатеринбургского государственного цирка проведут 5 июня бесплатное выездное представление в городе Заречный для более чем 300 детей из нескольких сел. Летом по заявкам местных властей такие праздники планируют организовывать и в других населенных пунктах Свердловской области, сообщила во вторник в Уральском региональном центре ТАСС директор цирка Тамара Бортникова.

Программа "Цирк - детям села" стартовала 1 июня. Ее участники - артисты Российской государственной цирковой компании - отправятся в райцентры, городские и сельские поселения по всей России.

"Пятого июня екатеринбургский цирк поддержит программу "Цирк - детям села". И наше первое большое массовое мероприятие состоится в городе Заречный", - сказала Бортникова, уточнив, что цирк готов приехать и в другие населенные пункты региона, если местные власти выразят такое желание и обеспечат необходимую площадку. Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики городского округа Заречный Яна Скоробогатова отметила, что на праздник в Заречном планируется бесплатно привезти порядка 300 детей из сел и деревень, еще некоторое количество планирует приехать самостоятельно совместно с родителями.

Бортникова отметила, что Заречный был выбран в качестве первой площадки, в частности, ввиду того, что здесь можно собрать детей сразу из четырех населенных пунктов - деревень Боярки, Гагарки, Курманки и села Мезенского. В программе будут представлены показательные выступления профессионального циркового искусства. Кроме того, в Заречном пройдут мастер-классы и выступления от цирковых студий и творческих коллективов города.

Также во вторник в эфире ТАСС состоялось подписание соглашения о социальном партнерстве между администрацией города Заречный и екатеринбургским цирком. "Теперь мы имеем возможность приглашать детей, воспитанников хореографических студий, вокальных студий к нам в цирк. И с концертами, и с выступлениями на нашей сцене. <…> Словом, все возможные акции, поддержка этих коллективов теперь в наших силах", - рассказала Бортникова о планах взаимодействия с властями Заречного.

Екатеринбургский государственный цирк открыт 1 февраля 1980 года, в прошлом году ему исполнилось 40 лет. Цирк носит имя народного артиста СССР, дрессировщика Валентина Филатова.