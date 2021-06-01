На Урале в 2022 году откроют ординатуру для генетиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Уральский медицинский госуниверситет (УГМУ) откроет в 2022 году набор в ординатуру по медицинской генетике, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС ректор вуза Ольга Ковтун. На данный момент таких специалистов на Урале не готовят.

"Мы начали подготовку документов для лицензирования ординатуры по медицинской генетике. <…> Я думаю, что с 2022 учебного года мы точно будем это делать (готовить генетиков в ординатуре - прим. ТАСС)", - сказала Ковтун.

Ректор отметила, что вопрос генетических, врожденных, наследственных болезней актуален в настоящее время, потому что от ранней диагностики зависит здоровье детей, которые рождаются с тяжелыми и редкими заболеваниями, и помощь им.

Как добавила главный врач клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка" Елена Николаева, в Екатеринбурге имеется недостаток врачей-генетиков. "В России всего три кафедры, которые их готовят: в Санкт-Петербурге, Томске и Москве. <…> Поэтому меня очень радует мысль о том, чтобы открыть при нашей академии (УГМУ - прим. ТАСС) ординатуру", - сказала Николаева.