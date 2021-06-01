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Особый противопожарный режим продлили в Тюменской области до 20 июня

Особый противопожарный режим был введен в Тюменской области с 19 апреля

ТЮМЕНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим продлен в Тюменской области до 20 июня из-за отсутствия улучшения пожароопасной обстановки в регионе, сообщил региональный оперативный штаб.

"В связи с установлением в Тюменской области V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки особый противопожарный режим продлен по 20 июня. Соответствующее изменение в постановление правительства Тюменской области от 19.04.2021 № 210-п "О введении особого противопожарного режима" внес губернатор Александр Моор", - говорится в сообщении.

Особый противопожарный режим был введен в Тюменской области с 19 апреля.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. В области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено.

По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.

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